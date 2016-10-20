Москва, 20 октября, 2016, 04:59 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 19 октября зафиксировано 47 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Латакия и Деръа. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Freedom House Разрушения в Алеппо

В частности, боевиками, заявившими о прекращении огня, из РСЗО кустарного производства, миномётов и стрелкового оружия в провинции Алеппо были обстреляны населённый пункт Азизи, а также квартал Хай-эль-Антари в городе Алеппо, в провинции Дамаск — позиции правительственных войск в районе фермы Кусайр и населенных пунктов Джаубар и Дума, в провинции Латакия — населённый пункт Нахшебба и гора Абу-Али.

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Террористами из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, миномётов, противотанковых управляемых ракет, гранатомётов, танков и стрелкового оружия в провинции Алеппо были обстреляны населённые пункты Хахану-Шималия, Бакиртая, Лабда, Хасаджек и южные фермы в населённом пункте Шейх-аль-Кобтани, кварталы Шейх-Абу-Бакр, Сулейман-Халяби, «1070», Рамуси, военная академия Эль-Асад, склады цементного завода, крепость Карьят-Халаб и торговый центр «Кастелло» в городе Алеппо, а также позиции правительственных войск в районе Хасаджека и Биньямина, кварталов Лерамон, Хай-эль-Ансари, «1070» и цементного завода.

В провинции Дамаск обстрелам подверглись населённые пункты Бала-эль-Кадима, Хараста, Джаубар, Хауш-Харабу и Хауш-Насри, позиции правительственных войск в районе Джаубара, школа медицинской службы в Харасте и больница Ибн-эль-Валид. В провинции Хама террористы обстреляли населённые пункты Мардес и Каукаб, а также ТЭС в населённом пункте Махарда, в провинции Деръа — квартал Эль-Махатта.

Подчёркивается, что ВКС России и ВВС Сирии «по оппозиционным вооружённым формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своём расположении, удары не наносили».

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Как передавало ИА REGNUM, в 8 часов утра 20 октября в Алеппо вступает в силу гуманитарная пауза, в ходе которой ВВС России и ВВС Сирии не будут наносить ударов по боевикам. Мирные жители и боевики смогут покинуть восточные районы Алеппо через специально созданные коридоры.

Как сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Берлине 20 октября российская сторона намерена продлить гуманитарную паузу «насколько это будет возможно, исходя из реально складывающейся ситуации». «Мы готовы это делать до тех пор, пока не столкнёмся с активизацией бандформирований, засевших в Алеппо», — сказал российский президент.

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