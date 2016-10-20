Сана, 20 октября, 2016, 04:00 — ИА Регнум. Соглашение о прекращении огня между «правительственной коалицией» во главе с Саудовской Аравией и правительством хуситов вступило в силу, сообщает Associated Press 20 октября.

ibtimes.com Йемен

Сообщается, что срок перемирия, установленный ранее на переговорах под руководством спецпосланника Организации Объединенных Наций по Йемену, составляет 72 часа. В случае успешного выполнения сторонами конфликта условий соглашения, действие перемирия может быть продлено.

Ранее, 18 октября, стороны конфликта, который уже унес жизни 10 тыс. человек с 2014 года и привел к крупнейшей гуманитарной катастрофе в регионе, договорились о начале мирного процесса, «прологом» к которому должно стать прекращение огня.

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Как сообщало ИА REGNUM, первым о «временном перемирии» в Йемене 18 октября сообщил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, после чего данное решение было подтверждено «президентом Йемена» от саудовской коалиции Абделем Малеком аль-Мехлафи и спецпосланником ООН по мирному урегулированию в стране Исмаилом Ульд Шейх Ахмедом.