Владивосток, 20 октября, 2016, 03:51 — ИА Регнум. В Приморском крае с начала реализации второго этапа программы по выделению дальневосточных гектаров на рассмотрение принято почти 1,5 тысячи заявлений. Однако, пока среди заключённых договоров числится всего 5 единиц. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM озвучили в пресс-службе региональной администрации.

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По последним данным, с 1 октября на рассмотрение принято 1 466 заявлений. Заключено 5 договоров, 14 договоров сформировано и направлено гражданам, ещё 6 договор находятся в стадии формирования.

Наиболее популярными среди приморцев являются земли Хасанского, Надеждинского, Шкотовского и Партизанского районов. Обычно участки берут под ведение личного подсобного хозяйства, индивидуальное жилищное строительство, сельскохозяйственное использование. Кроме того, население планирует развивать пчеловодство и рыбоводство, заниматься предпринимательской деятельностью, а также размещать на дальневосточных гектарах причалы для маломерных судов и магазины.

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Отметим, что на первом этапе реализации федерального закона в Приморье поступило 149 соответствующих нормам заявлений о предоставлении участков в пилотном Ханкайском районе. Зарегистрированы были 50 договоров. К 28 сентября на подписании у граждан находились ещё 27 договоров, процедуру регистрации проходили 25 договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 16 октября в Якутии было подано 2 496 заявок на получение дальневосточных гектаров, заняв лидирующую позицию среди других субъектов Дальнего Востока. В Хабаровском крае с 1 июня по 18 октября поступило 466 заявок. На Камчатке с 1 июня по 19 октября подано чуть больше 450 заявок.