Осло, 20 октября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Норвегия приглашает министра иностранных дел России Сергея Лаврова принять участие в крупнейшей и традиционной конференции «Арктические рубежи», которая пройдет в январе следующего года в Тромсё. Об этом сообщает издание The Independent Barentsobserver со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве Норвегии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как отмечают в министерстве, сотрудничество с Россией является необходимым условием эффективного и мирного развития региона. Для российской стороны, в свою очередь, Арктика — «пространство для открытого и равноправного диалога, основанного на принципах всеобщей и неделимой безопасности, в котором нет места для геополитических игр военных блоков, закулисных соглашений и раздела сфер влияния».

«Важно пригласить министра иностранных дел России в Норвегию, так как у наших стран много общих интересов в Арктике, и наша конференция — важная площадка для диалога», — считают организаторы.

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Признавая необходимость сотрудничества в Арктике, после присоединения Крыма Россия и Норвегия все же свели контакты на высшем уровне к минимуму. Последний раз Сергей Лавров посещал королевство в октябре 2014 года по случаю 70-летия освобождения Финнмарка советскими войсками. За последние 2,5 года только один норвежский министр побывал с рабочим визитом в России — Пер Сандберг, министр рыболовства.

Что касается главы МИД Норвегии, то, как сообщают в канцелярии министерства, сам Бёрге Бренде пока не планирует никакого визита в Россию. Министры двух соседствующих арктических стран встречаются лишь на полях различных многосторонних мероприятий.

Отметим, что на конференции «Арктические рубежи» в следующем году ожидают порядка 11 министров иностранных дел. Бёрге Бренде приглашает коллег из Аргентины, Австралии, Канады, Франции, Италии, Японии, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Панамы, Сингапура и Южной Кореи. Страны хоть и расположены далеко от полюса, однако каждая из них имеет в Арктике собственные интересы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году российскую делегацию на конференции «Арктические рубежи» возглавлял руководитель отдела международного сотрудничества министерства природных ресурсов и экологии, дипломатический корпус был представлен сотрудниками российской дипмиссии, работающими в Норвегии. В мероприятии участвовали представители властей российских регионов, ученые и студенты.