Берлин, 20 октября, 2016, 02:54 — ИА Регнум. Россия намерена продлить гуманитарную паузу в сирийском Алеппо до тех пор, пока это будет возможно. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом 20 октября в Берлине.

kremlin.ru Беседа с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом

«Мы проинформировали о намерении российской стороны продлить насколько это будет возможно — исходя из реально складывающейся ситуации — паузу в нанесении авиационных ударов», — сообщил Владимир Путин.

По его словам, российская сторона готова поддерживать гуманитарную паузу до тех пор пока не столкнётся с активизацией находящихся в Алеппо боевиков.

Напомним, гуманитарная пауза в Алеппо, в ходе которой ВВС России и ВВС Сирии не будут наносить ударов по боевикам, вступает в силу 8 часов утра 20 октября. Мирные жители и боевики смогут покинуть восточные районы Алеппо через специально созданные коридоры. Первоначально речь шла о восьмичасовом перемирии, затем в Минобороны России сообщили о продлении данного режима ещё на три часа.

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