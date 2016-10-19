Москва, 20 октября, 2016, 02:53 — ИА Регнум. Минские соглашения утверждены решением Совета Безопасности ООН, и этот документ к исполнению обязателен. Именно по этой причине накануне, 19 октября, президент России Владимир Путин поехал на встречу «нормандской четвёрки». Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по образованию, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода

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«Интрига этой встречи на самом деле заключалась не в том, что будет решено, ясно, что ничего решено там не будет. Поедет Путин на эту встречу или нет? Или «нормандский формат» уже закончится? Потому что особенно после теракта в Крыму были намёки на то, что формат себя изжил, что на этом надо поставить точку», — прокомментировал спикер встречу лидеров четырёх стран.

По его словам, Киев сегодня использует удивительную политическую логику, делая всё, чтобы Минские соглашения выполнены не были и в какой-то момент прекратили своё действие. Однако это будет означать, что независимость де-факто Донецкой и Луганской народных республик превратится в ситуацию де-юре.

«Я думаю, что Путин поехал не потому, что он хочет в чём-то убедить Порошенко. Наверное, он действительно хочет поговорить с Меркель и Олландом по сирийской ситуации, напомнить им лишний раз, что не мешало бы ткнуть Порошенко носом в Минские соглашения, чтобы он их почитал. И поехал, я думаю, потому что под Минскими соглашениями не просто стоят подписи президентов, Минские соглашения утверждены решением Советом Безопасности ООН, это документ, обязательный к исполнению. Если Порошенко не собирается его выполнять, он нарушает международное право, уж кто-кто, а Порошенко должен быть заинтересован в том, чтобы это было выполнено», — подчеркнул Вячеслав Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента Украины Петра Порошенко длилась свыше пяти часов. После Путин, Меркель и Олланд за закрытыми дверями обсуждали ситуацию в Сирии.