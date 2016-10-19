Лондон, 20 октября, 2016, 02:34 — ИА Регнум. Навстречу корабельной ударной группе ВМФ России во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» вышли корабли Королевского флота Великобритании. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Соединённого Королевства, передаёт телеканал RT.

Минобороны.рф Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

«Когда эти корабли находятся в наших водах, мы будем следить за каждым шагом на их пути. Мы будем вести наблюдение в рамках наших обязательств по сохранению безопасности Великобритании», — заявил представитель британского ведомства.

Уточняется, что для сопровождения российской корабельной группы направлены эскадренные миноносцы «Дункан» и «Драгон», а также фрегат «Ричмонд».

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Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Северного флота сообщила, что в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ 15 октября корабельная авианосная группа Северного флота начала поход в Северо-Восточную Атлантику и Средиземное море.

Авианосную группу составляют тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», корабли сопровождения и суда обеспечения.

Авиагруппа крейсера «Адмирал Кузнецов» состоит из палубных самолётов Су-33 и Су-25, вертолётов Ка-27 и Ка29. На корабле проходит испытания авиагруппа нового состава, включающая истребители МиГ-29К и вертолёты Ка-52К.

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