Лондон, 20 октября, 2016, 02:29 — ИА Регнум. Директор лондонского зоопарка рассказал об истинной причине бегства гориллы на прошлой неделе, сообщает The Evening Standard 20 октября.

Горилла

Профессор Дэвид Филд сообщил, что, по данным предварительного расследования бегства альфа-самца по имени Камбука, две двери, на которые запирался вольер дикого зверя, оказались открыты. Директор опроверг информацию, что Камбука «разбил стены вольера», а также «терроризировал посетителей».

«Мы будем продолжать работать с сервисной командой и проведем модификацию [охранных систем — прим. ИА REGNUM ], которые могут помочь избежать повторения ошибки в будущем», — говорится в заявлении директора, опубликованном в личном блоге.

Сотрудники зоопарка просят «не судить строго» Камбуку, который, как известно, является всего лишь неразумным животным, и не может отвечать за свои действия. Кроме того, от действий гориллы никто не пострадал, и никому не было причинено материального ущерба, если не считать пяти литров смородинового сока, которые зверь выпил «на свободе».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября самец гориллы Камбука бежал из вольера в лондонском зоопарке в Ридженс-Парк. Служащие и посетители зоопарка в течение длительного времени не могли перемещаться по территории из-за опасности нападений. Полиции пришлось применить пули с транквилизатором, после чего опасный зверь был возвращен в клетку.