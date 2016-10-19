Вашингтон, 20 октября, 2016, 02:01 — ИА Регнум. Подозреваемый глава мексиканского наркокартеля признал себя виновным в контрабанде кокаина в особо крупных размерах, сообщает Reuters 20 октября.

Кокаин

Сообщается, что 49-летнему «наркобарону» Тирсо Мартинес-Санчесу грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

По данным следствия, Мартинес-Санчес, который был арестован в Мексике в феврале 2014 года и экстрадирован в США в декабре 2015 года, являлся главой одного из крупнейших наркокартелей в мире, который экспортировал кокаин из стран Латинской Америки в Соединенные штаты и Европу. Государственные обвинители заявляют, что только с 2000 по 2003 год картель ввез в США 76 тонн наркотика.

Известный «бизнесмен» Мартинес-Санчес инвестировал доходы от наркобизнеса в приобретение профессиональных футбольных команд и сети бутиков одежды высокого класса, а также другие виды легального бизнеса, имел в своем распоряжении транспортные и логистические компании, большие склады в Мексике и США.

Как передавало ИА REGNUM, почти одновременно с мексиканским наркобароном в том же суде Бруклина сегодня судили возможного «подельника» Мартинеса-Санчеса, 44-летнего гражданина Колумбии Максимилиано Бонилья-Ороско, известного как «Валенсиано». Суд приговорил контрабандиста, виновного в перевозке тысяч килограмм кокаина в США, к неожиданно «мягкому» сроку в 20 лет заключения.

В соответствии с соглашением о выдаче с Мексикой, правительство США уже согласилось не предъявлять «максимальное» обвинение Мартинесу-Санчесу — возможно, и наркобарон также «отделается» относительно малым сроком.