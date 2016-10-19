Москва, 20 октября, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе телефонного разговора 18 октября обсудили ситуацию в сирийской провинции Алеппо, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Сирии Башаром Асадом. 21 октября 2015 года

«В ходе разговора обсуждалась ситуация вокруг Алеппо в контексте гуманитарной паузы, а также в целом развитие ситуации в Сирии», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили о продлении на три часа гуманитарной паузы в Алеппо, в ходе которой российские Воздушно-космические силы и ВВС Сирии не будут наносить ударов по боевикам.

Данное решение было принято по просьбам международных организаций и позволит представителям ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца полнее обеспечить выход из Алеппо мирных жителей, больных и раненых.

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