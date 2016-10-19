Берлин, 20 октября, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Россия дала согласие на введение в Донбасс вооружённой миссии ОБСЕ. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко по итогам переговоров лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине, передаёт телеканал RT.

ОБСЕ

Также, по его словам, «нормандская четвёрка» утвердила предложения Берлина и Парижа по дорожной карте урегулирования конфликта на Украине. Достигнута договорённость, что на уровне экспертов продолжится работа по концепции избирательного законодательства в Донбассе.

Порошенко также сообщил, что украинская сторона на включении Дебальцево в список зон для отвода войск от линии соприкосновения сторон. Он аргументировал это тем, что «по меморандуму от 19 сентября и по данным на 12 февраля, эта территория была под контролем украинских военных».

Как передавало ИА REGNUM, переговоры президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента Украины Петра Порошенко продолжались более пяти часов. В настоящее время Путин и Меркель и Олланд в трёхстороннем формате продолжают обсуждение ситуации в Сирии. Ожидается, что по итогам всех переговоров будут сделаны заявления для прессы.