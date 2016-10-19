Нью-Йорк, США, 20 октября, 2016, 01:14 — ИА Регнум. Колумбийский наркоторговец, обвиняемый в незаконном ввозе в Соединенные штаты тысяч килограмм кокаина, осужден на 20 лет лишения свободы, сообщает Reuters 20 октября.

Цитата из х/ф «Пираты ХХ века». реж. Борис Дуров. 1979. СССР Наркопромысел

Окружной суд Бруклина вынес обвинение 44-летнему гражданину Колумбии Максимилиано Бонилья-Ороско, также известному как «Валенсиано», через пять лет после того, как он был захвачен в Венесуэле.

По данным властей США, Бонилья-Ороско на протяжении многих лет различными способами перевозил кокаин из Колумбии через Гватемалу, Гондурас и Мексику в Соединенные штаты. Основным поставщиком контрабандиста был мексиканский наркокартель «Зета», однако Бонилья-Ороско работал и с другими картелями, в том числе в Колумбии. Следствие считает доказанной транспортировку кокаина на $25 млн., однако заявляет, что реальное количество ввезенных в страну наркотических средств могло быть в разы больше.

Журналисты сообщают, что Максимилиано Бонилья-Ороско «попал в разработку» DEA в 2008 году, и в том же году согласился сотрудничать с властями США. Но в 2009 году прокуроры выявили, что сотрудничество контрабандиста «не было плодотворным», более того, с колумбийцем была потеряна всякая связь. За «голову» Бонилья-Ороско была назначена награда в $5 млн. Контрабандист был захвачен в Венесуэле в ноябре 2011 года, после чего экстрадирован в США.

Многие отмечают, что колумбиец «легко отделался» — «американская Фемида» обычно жестко карает за наркопреступления, в особенности таких масштабов. Однако из каждого правила есть исключения.

К примеру, в прошлом месяце ИА REGNUM сообщало об осуждении в США бывшего главы ВМФ Гвинея-Бисау Бубу На Тчуто, который планировал сделку с колумбийскими наркопроизводителями по перевозке тонны кокаина. Контр-адмирал был осужден на четыре года лишения свободы, три из которых он уже «отсидел».