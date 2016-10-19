Берлин, 20 октября, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента Украины Петра Порошенко завершились в Берлине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

kremlin.ru Переговоры в «нормандском формате»

Встреча лидеров четырёх стран, посвящённая урегулированию ситуации в Донбассе, продолжалась более пяти часов. Посл этого Владимир Путин, Ангела Меркель и Франсуа Олланд начали обсуждение ситуации с Сирии в трёхстороннем формате. Встреча проходит за закрытыми дверями.

Ожидается, что по итогам всех переговоров состоится брифинг президента России и пресс-конференция лидеров Германии и Франции.

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