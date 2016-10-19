Вашингтон, 20 октября, 2016, 00:46 — ИА Регнум. В Пентагоне не располагают какими-либо данными, свидетельствующими об авиаударе ВВС Бельгии по гражданским объектам в селении Хассаджек сирийской провинции Алеппо. Об этом заявил руководитель пресс-службы Центрального командования ВС США Джошуа Жакс.

«Не вижу, не слышу, не скажу»

«Вопреки тому что сообщают российские СМИ, нет никаких доказательств ни этого происшествия, ни выполнения какими-либо бельгийскими летательными аппаратами операций в это время», — приводит его слова портал Life.

Представитель командования заверил, что процесс выбора целей для самолётов международной коалиции, возглавляемой США, очень жёсткий, что позволяет «обеспечить точность каждого авиаудара и снизить риски для гражданских лиц».

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Как передавало ИА REGNUM, ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии со ссылкой на данные представителей местного совета города Африн провинции Алеппо сообщили, что в результате авиаудара по селению Хассаджек в ночь на 18 октября было разрушено два жилых дома, погибли шесть человек и ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.

В Минобороны РФ подчеркнули, что самолётов ВКС России или ВВС Сирии в данном районе не было, между тем, по сведениям российской стороны, в указанное время там выполняли задачи самолёты западной коалиции. В частности, в районе Хассаджека были зафиксированы два истребители F-16 ВВС Королевства Бельгии.

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