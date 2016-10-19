Нью-Йорк, США, 20 октября, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Палестина обратилась в Совет безопасности Организации объединенных наций с резолюцией против израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает Associated Press 20 октября.

Житель Палестины

Посол Палестинской автономии в ООН Рияд Мансур, выступая перед членами Совбеза 19 октября, заявил, что выселение еврейских поселений и «конец 50-летней оккупации» палестинской территории «являются обязательными для реализации справедливого, прочного, всеобъемлющего палестино-израильского мира».

Посол Израиля Дани Данон подверг критике заявления палестинской стороны и в свою очередь призвал Совбез «положить конец финансированию экстремистских организаций, которые стремятся навредить Израилю».

Специальный координатор ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке Николай Младенов предупредил Совбез, что израильско-палестинская ситуация ухудшается, кроме того, отсутствие прогресса в отношениях «привело к росту гнева и разочарования среди палестинцев и израильтян» и «укрепило радикалов с обеих сторон».

Вердикт Совета безопасности по вопросу израильских поселений на територии Палестинской автономии пока не принят, однако, учитывая серьезное давление со стороны различных международных организаций и мировых лидеров, на этот раз решение вполне может оказаться на стороне палестинцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Орган ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) одобрил проект резолюции, ставящей под вопрос исторические права Израиля на Храмовую гору в Иерусалиме. Принятый проект резолюции, предложенный рядом арабских государств, вызвал резкую критику в Израиле.

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Тогда же в УЕФА обратился специальный советник Генсека ООН Пан Ги Муна по спорту в интересах развития и мира Вильфрид Лемке, который призвал руководящий орган международной футбольной организации лишить права участия в Израильской футбольной ассоциации клубы из еврейских поселений с территории Палестинской автономии «в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и Устава ФИФА в разумные сроки».

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А главным сторонником вывода израильских поселений из Сектора газа, с Западного берега реки Иордан и из Восточного Иерусалима, как известно, был и остается действующий президент США Барак Обама. Американский лидер неоднократно заявлял о том, что Израиль обязан признать палестинское государство «в интересах собственной безопасности», а также прекратить строительство поселений «на оккупированной территории», последний раз данное требование прозвучало на Генассамблее ООН в сентябре.