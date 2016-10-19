Минск, 20 октября, 2016, 00:12 — ИА Регнум.



George Groutas На улицах Минска

Новый год в Белоруссии начнётся с роста жилищно-коммунальных услуг. Об этом 19 октября, выступая в госинформагентстве БелТА, заявил первый замминистра экономики Александр Заборовский.

«Относительно 2017 года мы говорим о том, что с 1 января, как и положено в соответствии с действующим законодательством, произойдет повышение стоимости услуг ЖКУ приблизительно на Br10. Дальше в течение года будет идти работа по снижению затрат монополий и использованию возможностей ЕАЭС. При необходимости будет идти речь о втором этапе роста тарифов. Но это произойдет так, чтобы воздействие на уязвимые слои населения было минимальным», — заверил чиновник.

Он сообщил также: «При необходимости будет идти речь о втором этапе роста тарифов. Но это произойдет так, чтобы воздействие на уязвимые слои населения было минимальным».

«Мы считаем несправедливым перекладывать избыточные затраты монополий на население. Поэтому процесс изменения тарифов должен идти в четкой увязке со снижением затрат монополий и повышением эффективности работы систем ЖКХ и энергетики», — сообщил Заборовский.

По его словам, руководство Белоруссии в переговорах о получении финансовой помощи МВФ «настаивает на том, чтобы в первую очередь был отдан приоритет мерам социальной защиты». Он отметил: «Также наши монополии должны иметь четкий и амбициозный план снижения затрат. Понятно, что эти изменения не в один год происходят, речь о среднесрочной программе».

Заборовский выразил уверенность в информированности населения содержанием программы деятельности Совмина. Он напомнил о намерении руководства Белоруссии добиться оплаты населением 75% расходов на ЖКУ (рассчитанных чиновниками) до конца 2017 года и 100% к концу 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году население Белоруссии пережило «шоковое» повышение цен и тарифов госмонополиями сферы ЖКХ. Александр Лукашенко продемонстрировал возможность снятия социальной нагрузки с властей, рассчитывая получить кредит МВФ под обещания выполнения рекомендаций фонда, однако в фонде напомнили о своём неоднократно озвученном условии — кредитом будет поддержана практическая реализация структурных реформ, а не обещания. В итоге Александр Лукашенко отказался направлять письмо Кристин Лагард.