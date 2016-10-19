Ростов-на-Дону, 20 октября, 2016, 00:03 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Ростов» в матче группового этапа Лиги чемпионов на своем поле проиграл испанскому «Атлетико» (Мадрирд) со счетом 0:1. Игра прошла сегодня, 19 октября, в Ростове-на-Дону.

fc-rostov.ru «Ростов» — «Атлетико»

В первом тайме ни «Ростов», ни «Атлетико» не смогли поразить ворота соперников. Только во втором тайме на 62-й минуте, после удачного паса справа Янник Феррейра-Карраско из «Атлетико» мощно пробил ростовские ворота с угла вратарской зоны и установил финальный счет — 0:1.

Отыграться «Ростов» уже не смог.

Впереди у российского клуба вторая игра против «Атлетико», но уже на испанском поле. Она состоится 1 ноября.