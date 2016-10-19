Москва, 19 октября, 2016, 23:49 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагает заменить программу обновления автопарка на ряд адресных мер поддержки автопроизводителей. Об этом сегодня, 19 октября, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли Александра Морозова.

За рулем

Чиновник сообщил, что в 2017 году Минпромторг рассчитывает получить из бюджета почти 60 млрд рублей на поддержку автопроизводителей. Ведомстве надеется, что в будущем году удастся перейти к адресным программам по стимулированию автопроизводства. Соответствующие предложения находятся на согласовании в правительстве России.

Морозов отметил, что в числе таких адресных программ — это программа «Первый автомобиль». По статистике, большинство молодых водителей, получивших права и в первый раз покупающих автомобиль, выбирают чаще всего подержанную иномарку.

«Я считаю, что нужно стимулировать нашу молодежь приобретать в качестве первого автомобиля российскую машину с большой составляющей российских компонентов. Поэтому наша задача как государства сделать этот автомобиль доступным», — сказал замминистра.

Также Морозов в качестве примера привел программу для многодетных семей и программу «Российский тягач», которая касается рынка автомобилей для грузоперевозок.