Москва, 19 октября, 2016, 23:42 — ИА Регнум. Аккумуляторы модуля «Скиапарелли», связь с которым пока не удается восстановить, способны поддерживать его работоспособность от трех до десяти земных суток, поэтому шансы на установление связи будут сохраняться всё это время, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Kevin Gill Марс

По мнению специалистов «Роскосмоса», если модуль совершил посадку на поверхность Марса в штатном режиме, то шансы установить с ним связь пока сохраняются.

Напомним, посадочный модуль «Скиапарелли» успешно отделился от «ЭкзоМарса» и вышел на траекторию посадки. Незадолго до этого камеры зонда передали первые для «ЭкзоМарса» снимки Марса, сделанные в непосредственной близости от планеты. В 17:42 мск модуль «Скиапарелли» начал посадку, во время которой передал сигнал о раскрытии парашюта и сбросе теплового экрана.

После достижения минимальной высоты сигнал с модуля был потерян, причиной чего могут быть проблемы при приземлении. Сейчас ученые надеются на то, что потеря сигнала вызвана не разрушением посадочного модуля, а чем-то иным.