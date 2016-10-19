Минск, 19 октября, 2016, 23:24 — ИА Регнум.



Минобороны.рф Совместное российско-белорусское тактическое учение

В Белорусском городе Барановичи 17−21 октября проходит 17-е заседание Белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщает Госкомвоенпром Белоруссии.

Комиссия намерена обсудить ход реализации спланированных мероприятий и наметить пути совершенствования дальнейшей работы в области военно-технического сотрудничества. Предыдущее заседание, состоявшееся в октябре 2015 года в Казани признано «значимым и полезным для дальнейшего укрепления деловых и научных связей между оборонными отраслями Белоруссии и России».

По итогам работы 20 октября планируется подписание итогового протокола. Подписи под документом поставят председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Сергей Гурулев и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Александр Фомин.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия находится под российским «ядерным зонтиком», что эксперты оценили как основной сдерживающий фактор агрессивных планов Запада, реализовавшего подобные планы в Югославии, Ираке, Ливии и других странах. Россия является главным поставщиком вооружений в Белоруссию, предприятия ВПК которой тесно сотрудничают с коллегами из России и Украины.