Дамаск, 19 октября, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад заявил швейцарскому ТВ, что фото пятилетнего мальчика, покрытого пылью и кровью и сидящего внутри машины скорой помощи, «подделано», передаёт ABC News.

Khalid Albaih

В интервью SRF он дал понять, что перемирие в Алеппо является важным шагом, «но (его) недостаточно». Асад отметил, что гражданские лица хотят покинуть город, но «террористы» мешают этому.

Асад отвергает обвинения в том, что он является «военным преступником», и критику госсекретаря США Джона Керри. Сирийский лидер назвал организацию спасателей «Белые каски» «косметическим ремонтом» связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков в Алеппо.

Асад отрицает подлинность ставшего популярным в августе иконического образа пятилетнего Омрана Дагниша, считая это «манипуляцией». Он готов отправить журналисту, взявшему интервью, фото, чтобы доказать свою правоту.