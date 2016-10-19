Брюссель, 19 октября, 2016, 23:22 — ИА Регнум. Россия направила к берегам Сирии все корабли Северного и даже часть Балтийского флота, сообщает агентство Reuters, со ссылкой на неназванного дипломата в североатлантической организации.

Взлетная палуба ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

По его словам, у берегов Сирии российский флот развертывает самые крупные силы со времен «холодной войны» для интенсификации воздушной операции в Алеппо. При этом ранее Минобороны России и Северный флот не только сообщали об отправке в Средиземное море групп кораблей, но и давали их названия.

Стоит отметить, что официальных сообщений от НАТО по этому вопросу не поступало. Минобороны России также не комментирует это сообщение СМИ.

Напомним, пресс-служба Северного флота ранее сообщала, что в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ 15 октября корабельная авианосная группа Северного флота начала поход в Северо-Восточную Атлантику и Средиземное море.

Авианосную группу составляют тяжелый авианесущий крейсер (ТАКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», корабли сопровождения и суда обеспечения.

Авиагруппа ТАКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» состоит из палубных самолетов Су-33 и Су-25, вертолетов Ка-27 и Ка29. На корабле проходит испытания авиагруппа нового состава, включающая истребители МиГ-29К и вертолеты Ка-52К.