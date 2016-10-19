Вашингтон, 19 октября, 2016, 23:15 — ИА Регнум. Задержание российского гражданина в столице Чехии является частью секретного расследования министерства юстиции США и ФБР в отношении кибернетических атак на серверы Демократической партии США. Об этом сегодня, 19 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома США Джош Эрнст.

Janet Ramsden

Когда пресс-секретарь Белого дома попросили прокомментировать задержание российского гражданина в Чехии местной полиции и американским ФБР, он заявил, что не будет этого делать. «Я не буду комментировать это задержание. Могу лишь сказать, что оно является частью продолжающегося секретного расследования, которое проводит ФБР и Минюст», — сказал Эрнст.

Посольство России в Чехии уже подтвердило факт задержания гражданина в РФ в Праге чешской полицией и сотрудниками американского ФБР. Известно, что задержание было произведено по запросу одного из штатов США.

Напомним, власти США официально обвинили Российскую Федерацию в причастности к хакерским атакам на политические организации в Соединённых Штатах. При этом соответствующих доказательств американская сторона не предоставила.