Ижевск, 19 октября, 2016, 23:07 — ИА Регнум. Две управляющие компании Ижевска и пять ТСЖ не получили паспорта готовности к отопительному сезону 11 объектов, находящихся в их управлении. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртии.

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В рамках заседания межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона был поднят вопрос о применении мер воздействия к этим организациям.

По данным ведомства, общая готовность жилищного фонда республики на сегодняшний день составляет 99,99%. Готовность тепловых сетей, электрических и канализационных — 100%. При этом акты готовности подписаны во всех детских учреждениях Удмуртии, в 99% лечебных и учебных учреждений, зданий соцкультбыта.

Напомним, согласно постановлению главы города Юрия Тюрина, отопительный сезон в Ижевске начался 13 сентября. В течение 14 дней тепло должно было поступить на все городские объекты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, до начала отопительного сезона с 11 июля в Ижевске действовал режим готовности к ЧС в связи с угрозой срыва подготовки к подаче тепла на двух объектах теплоснабжения, который вводился повторно в текущем году.