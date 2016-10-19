Тирасполь, 19 октября, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Один из основателей Приднестровской Молдавской Республики, бывший председатель Верховного совета ПМР (в 1990—2005 гг.) Григорий Маракуца объявил о намерении принять участие в намеченных на 11 декабря президентских выборах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центризбиркоме, Маракуца подал в ЦИК ПМР документы, необходимые для выдвижения.

Kodru Григорий Маракуца

Ранее, в августе этого года Маракуца заявлял, что будет «вынужден» выдвинуться в президенты, если исполнительная и законодательная ветви власти ПМР не прекратят конфликтовать и не придут к консенсусу в интересах Приднестровья.

По словам Маракуцы, внутриполитическое противостояние негативно сказывается на имидже ПМР. «Если ситуация не изменится, стороны не успокоятся, не будут использовать средства массовой информации для наведения порядка, для успокаивания людей, не будут работать на созидание и единение, то я буду вынужден пойти на один срок, чтобы консолидировать общество, устранить все недостатки», — сказал он.

Период выдвижения кандидатов в президенты, согласно Избирательному кодексу ПМР, завершится 10 ноября. К настоящему моменту в качестве кандидатов официально зарегистрированы действующий президент Евгений Шевчук, спикер парламента Вадим Красносельский, экс-глава МВД Геннадий Кузьмичев и лидер приднестровских коммунистов Олег Хоржан.