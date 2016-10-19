Алеппо, Сирия, 19 октября, 2016, 22:46 — ИА Регнум. Группы жителей Алеппо и безоружных боевиков начали покидать восточную часть города по выделенным безопасным коридорам, сообщает информационное агентство SANА.

Минобороны.рф Гуманитарная пауза

По данным агентства, среди покидающих город людей есть раненые и больные.

Ранее сирийское правительство и российские ВКС объявили об отводе войск со своих позиций в нескольких районах города и о прекращении огня, чтобы позволить мирным жителям и боевикам покинуть восточные районы Алеппо через специально созданные коридоры.

Позднее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что военные России и Сирии по просьбам международных организаций приняли решение продлить гуманитарную паузу в Алеппо 20 октября на три часа, до 19:00 мск. Изначально планировалось, что гуманитарная пауза продлится с 08:00 до 16:00 мск.