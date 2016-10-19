Пенза, 19 октября, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Медведь, вырвавшийся из клетки во дворе частного дома в Пензенской области, убил 50-летнего мужчину, жившего по соседству, сообщает региональное управление СК России.

Лапа медведя

Местный житель держал медведя в клетке во дворе частного дома в поселке Золотарёвка Пензенского района. Днем 19 октября, когда хозяев не было дома, животное вырвалось из клетки и напало на 50-летнего мужчину, проживавшего по соседству. От полученных ран мужчина скончался на месте. Местный житель, ставший свидетелем трагедии, застрелил медведя из охотничьего ружья.

Региональным управлением СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».