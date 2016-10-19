Минск, 19 октября, 2016, 22:21 — ИА Регнум.



пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко

«Да, надо уметь воевать в городе», — заявил 19 октября Александр Лукашенко во время проверки уровня подготовки офицерского состава Вооруженных сил Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Особое внимание в ходе проверки было уделено готовности белорусской армии воевать в современных условиях — в городе, современным оружием, используя новые тактики. Госсекретарь Совбеза Станислав Зась констатировал: в последнее время боевые действия ведутся в городах и около городов, поэтому «требуется корректировка» системы подготовки Вооружённых сил Белоруссии.

«Эту систему мы не встряхивали давно и не приспособили к современной войне, — констатировал Лукашенко. — Это факт».

Он распорядился «посмотреть на преподавателей» военных учебных заведений и «сроки обучения сделать вменяемыми». Лукашенко отметил, что «мы излишне готовим людей и, как шутят сами военные, что все стратеги, нам, говорят, столько стратегов не надо». По его мнению, преподавательский состав следует формировать из кадровых офицеров — «подготовленных людей из частей, чтобы они могли учить тому, что надо на войне».

«Я же знаю армию как своих пять пальцев, — заявил Лукашенко. — Вы делайте так, чтобы офицеров можно было проверить».

Заслушав доклады, в которых содержались ссылки на опыт боевых действий на Украине и в Сирии, Лукашенко констатировал: «Надо уметь воевать в населенных пунктах, это естественно».

«Мы не та страна, где можно махнуть рукой, поднять вертолет, показать огонь — это совсем не главное, — сказал он. — Главное, чтобы офицер мог научить своего подчиненного — водить танк, стрелять из стрелкового оружия и так далее».

Лукашенко ознакомился с отработками на полигоне стрельб из танка и из стрелкового оружия, вождения боевых машин и занятий по физподготовке личного состава. Ему продемонстрировали закупленные в России новые вертолёты Ми-8МТВ5−1 и подарили раритетный немецкий пистолет «Маузер».

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают Вооружённые силы Белоруссии вполне боеспособными, однако немногочисленными и неспособными сдержать нападение НАТО дольше 1−2 недель. Александр Лукашенко неоднократно заявлял о готовности бросить армию на подавление «цветной революции» и на протяжении последних лет проводились отработки таких сценариев «силовиками», включая учебные штурмы населённых пунктов.