Братислава, 19 октября, 2016, 22:17 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

«Ситуация между США и Россией сегодня предельно напряженная. А нынешний уровень российско-американских отношений оставляет желать сильно лучшего, заявил в рамках Белградского форума по безопасности высокопоставленный американский дипломат, экс-посол США в Сербии и в Пакистане, руководитель Международного института сотрудничества Восток-Запад в Нью-Йорке Мюнтер Кэмерон», — пишет газета Pravda.

По словам бывшего дипломата, он недавно вернулся из многодневной командировки в Россию и находит ситуацию очень сложной. Из-за событий последних нескольких лет, таких как аннексия Крыма, антироссийские санкции, срыв соглашения о прекращении огня в Сирии, в двусторонних отношениях России и США произошел сильный регресс. Ситуация сейчас очень сложная, и пока неясно, что должно произойти, чтобы отношения улучшились. Безусловно, отношения между Россией и США будут отличаться, в зависимости от того Хиллари Клинтон или Дональд Трамп победят на предстоящих президентских выборах, считает он. Но дело в том, что есть еще сферы, на которых американцам стоит сосредоточиться, чтобы попытаться изменить текущее положение дел. Для восстановления отношений Вашингтон и Москва, фигурально выражаясь, «должны вместе пойти к семейному психологу». Тем не менее, пока непонятно, удастся ли спасти этот «брак», считает Кэмерон. По его мнению, было бы разумней попытаться пока найти проекты, в которых стороны все еще могут сотрудничать.

«Президент России Владимир Путин отнюдь не дурак, и он не позволит США зайти слишком далеко», полагает эксперт. «Хотя не исключено, что после президентских выборов в США произойдет некоторое потепление. Путин крайне осторожен, а все его шаги хорошо просчитаны. Именно этим объясняется то, что после присоединения Крыма то же самое, вопреки многим ожиданиям, не произошло с Донбассом. И это оставляет надежду на возможность восстановления российско-американских отношений», — добавляет СМИ.