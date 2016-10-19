Берлин, 19 октября, 2016, 21:40 — ИА Регнум.



Провал антироссийских санкций

«Какие санкции способны по-настоящему причинить России боль? В связи с конфликтом на Украине Европейский Союз ввел против России санкции, но их политический эффект оказался слабым. Из-за войны в Сирии ЕС теперь обсуждает, что еще можно предпринять, чтобы повлиять на поведение русских», — пишет журнал Spiegel.

Как отмечает издание, «Великобритании удалось вызвать возмущение главного редактора российской государственной вещательной корпорации «Russia Today» Маргариты Симоньян, заблокировав банковские счета организации в Королевском банке Шотландии. Этот шаг можно считать началом новых англо-американских санкций против России. Никакого вероломства тут нет. Введение дополнительных санкций против России обусловлено российской помощью сирийскому правителю Башару Асаду в истреблении собственного народа в Алеппо».

«ЕС и США уже ввели многочисленные торговые ограничения против России после того, как Москва присоединила Крым и поддержала борьбу российских сепаратистов на Украине в 2014 году. Таким образом, есть много чувствительных вопросов, которые президент России Владимир Путин в среду должен будет обсудить с канцлером ФРГ Ангеле Меркель», — пишет издание.

Среди острых вопросов непременно будет и тема санкций. «Но самой большой проблемой России сегодня являются вовсе не торговые ограничения, а слабость рубля. Курс российской валюты по отношению к доллару США упал еще в начале года до самого низкого уровня с 1998 года. Обесценивание рубля было вызвано в первую очередь снижением цен на нефть, санкции сыграли лишь второстепенную роль. Ведь две трети российского экспорта и более половины государственных доходов зависят от нефти и газа. Слабый рубль затрудняет импорт в Россию иностранных товаров, от которых она в значительной степени зависит. Но санкции усугубляют эти проблемы: то, что не слишком дорого, чтобы импортировать, может быть запрещено к ввозу в Россию. В ответ на торговые ограничения Россия пытается начать производство недостающих продуктов. Это несколько напоминает политику развивающихся стран в шестидесятые годы прошлого века», — добавляет журнал.