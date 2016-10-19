Донецк, 19 октября, 2016, 21:28 — ИА Регнум.



Andrew Butko Арсений Павлов (позывной Моторола)

Глава ДНР Александр Захарченко во время похорон убитого командира батальона «Спарта» ДНР, уроженца г. Ухта (Россия) Арсения Павлова (позывной Моторола) пообещал установить ему памятник в Славянске (Донетчина, под контролем ВСУ). Об этом 19 октября в Twitter написал российский журналист Александр Коц, передает И ИА REGNUM .

«Захарченко над могилой Моторолы: Когда мы возьмем Славянск, поставим на Карачуне памятник Мотору. Обещаю», — приводит слова Захарченко журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015—2016 гг. Захарченко на мемориальном комплексе «Саур-Могила» (Шахтерский район, Донетчина, под контролем ДНР) неоднократно обещал взять под контроль всю территорию Донетчины.

В свою очередь, 19 октября на своей странице в соцсети Facebook назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал, что 21 октября на горе Карачун (под Славянском) завершится монтаж мачты телевышки.

«Осмотрел реальное состояние дел с телебашней на Карачуне. Сегодня доваривают элементы мачты. Завтра, если будет благоприятная погода, начнут ее поднимать вверх», — написал Жебривский.

По его словам, после этого мачту нужно будет закрепить, также закрепить оттяжки, после чего приступить к установке передаточного оборудования. «В первую очередь будет инсталлирован передатчик Первого Национального (украинский телеканал, — прим. ИА REGNUM. )», — проинформировал Жебривский.

Напомним, 5 июля во время посещения Донетчины президент Украины Петр Порошенко поручил восстановить радио-телевизионную передающую станцию Краматорск на горе Карачун к началу сентября. Он посетил гору Карачун, которую в июле 2014 года обороняли украинские военнослужащие. Тогда же телевизионная вышка рухнула в результате артобстрелов ДНР.