Воронеж, 19 октября, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Платные парковки могут появиться в Железнодорожном районе Воронежа — конкурс на аренду участков под строительство этих объектов объявили воронежские власти, сообщает 19 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на конкурсную документацию. Собственником всех участков является Воронежская область.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата парковки

Первый из участков, которые власти намерены сдать в аренду, расположен на улице Богдана Хмельницкого, 18Е. Его площадь — 116 кв. метров. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) — 51 тыс. 450 рублей. Договор заключается на пять лет. Использовать участок разрешено под парковку легковых автомобилей.

Второй участок предназначен для проектирования и строительства жилых и нежилых зданий и сооружений, он прилегает к земельному участку №122/4 по ул. Суворова, площадь его составляет шесть тысяч квадратных метров. Начальная стоимость годовой арендной платы составляет 3,9 млн рублей. Договор аренды будет заключен на семь лет.

Третий участок расположен также на Суворова, на участке 122А, его площадь 6 192 кв.м. Участок предназначен для проектирования и строительства платной подземной стоянки индивидуальных легковых автомобилей, его предполагается сдать в аренду на семь лет за 4 млн 35 тыс. рублей в год.

Ранее был проведен аукцион на участок для проектирования строительства жилых и нежилых зданий и сооружений, расположенный на берегу воронежского водохранилища. Его выиграла компания ООО «Бизнес Инвестиции, предложившая в качестве годовой арендной платы за участок площадью 31,8 тыс. кв. м 31 млн 384 тыс. рублей — в 11 раз больше стартовой.

Строительство парковок для Воронежа, как и для любого крупного города, весьма актуально — с каждым годом автомобилей на дорогах все больше и больше. Однако мест для паркинга не хватает, в результате днем машинами заставлены обочины, что создает пробки, а ночью — дворы, что провоцирует поджигателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько лет городские власти неоднократно анонсировали планы по строительству подземных многоуровневых парковок в Воронеже, некоторые из них даже удалось реализовать. Однако проблема никуда не делась.

Год назад было анонсировано создание платных парковок в центре, были названы улицы, где такие парковки появятся. Причем речь шла не о создании новых парковочных мест, а лишь о взимании платы за возможность оставить машину на уже существующих. Впрочем, на днях в мэрии заявили, что реализация проекта откладывается как минимум до 2017 года: средств для создания платных парковок в бюджете нет, кроме того, власти намерены учесть негативный опыт других регионов, где паркоматы уже работают.