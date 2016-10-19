Донецк, 19 октября, 2016, 21:06 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о назначении директора Коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» (Донецк) Алексея Кулемзина на должность и.о. мэра Донецка. Об этом прошлой ночью сообщила пресс-служба администрации Донецка, передает ИА REGNUM.

Герб Донецка

«Указом Главы Донецкой Народной Республики и.о. обязанности главы администрации г. Донецка назначен Алексей Валерьевич Кулемзин — руководитель КП администрации г. Донецка «Донэлектроавтотранс», — говорится в сообщении.

Коллектив горадминистрации отметил высокий профессионализм уволенного с должности и.о. мэра Донецка Игоря Мартынова и пожелал ему успехов на новой должности. «Два года мы были вместе. Работали под вашим руководством, работали рядом и вместе с вами, учились и организовывались. Вам удалось построить команду, которая должна (и может!) решать вопросы жизнедеятельности нашего прекрасного города. И во всем, что у нас получалось сделать хорошего — ваша заслуга. Ваша любовь к Донецку, внимание к людям, забота об их благополучии очень заразительны. И сейчас нам непросто. Будем считать, что это экзамен после ваших уроков. И мы уверены, что сдадим его на пять. Потому что для нас вы никуда не ушли. Вам удалось сделать так, что каждый из нас — уже немножко Мартынов… От всей души поздравляем вас с назначением на новую должность… Деятельность на столь высоком посту требует неиссякаемой энергии, полной отдачи, высокой компетентности и дальновидности. Всеми этими качествами вы обладаете сполна, а значит проблем с решением поставленных задач не возникнет», — говорится в сообщении.

По данным источника в администрации ДНР, бывший мэр Донецка Мартынов может занять пост в администрации Захарченко или в Министерстве социальной политики.

Справка: в 2014 году при Украине Кулемзин (его профиль есть на сайте Миротворец) работал в должности заместителя начальника Главного управления регионального развития, привлечения инвестиций и внешнеэкономических отношений Донецкой облгосадминистрации. Тогда губернатором Донецкой области был донецкий бизнесмен Сергей Тарута.

Напомним, 2 октября на праймериз в Донецке победу одержал мэр Мартынов — 83% голосов. Кулемзин был его оппонентом, набрав 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года силовики ДНР провели задержание Мартынова и некоторое время удерживали. И.о. главы администрации Донецка подозревался в хищении средств. Впоследствии МГБ ДНР и органы прокуратуры не выдвинули в отношении Мартынова никаких обвинений.