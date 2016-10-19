Москва, 19 октября, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Министерство юстиции России получило запрос с Украины о допросе по видеосвязи бывшего украинского президента Виктора Януковича и бывшего командующего внутренними войсками Станислава Шуляка, сообщает пресс-служба ведомства.

kremlin.ru Виктор Янукович

Дистанционно допросить Януковича и Шуляка в качестве свидетелей по делу бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» пожелал Святошинский районный суд Киева.

Украинские запросы, адресованные Советскому районному суду Ростова-на-Дону, направлены на рассмотрение. По его результатам Минюст России примет решение и проинформирует о нем украинскую сторону.

Напомним, в конце 2013 года в Киеве проходили акции протеста против решения президента Украины Виктора Януковича об отсрочке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В ходе трехмесячных беспорядков, получивших название «евромайдан», погибли более 80 человек и сотни были ранены. После вооруженного захвата власти бойцов спецподразделения «Беркут», противостоявших беспорядкам, обвинили в расстреле протестующих, а президента Януковича и его окружение — в организации этого расстрела. Личная явка Януковича в киевский суд для допроса на состоялась из-за угрозы его жизни и здоровью. В мае 2016 года украинский суд обязал Минюст Украины обратиться к России с просьбой разрешить допрос экс-президента Януковича в режиме видеоконференции.