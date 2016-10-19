Киев, 19 октября, 2016, 21:02 — ИА Регнум. В Донбассе подразделения ВСУ и армии ДНР/ЛНР продолжают вести обстрелы с применением ствольной артиллерии, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 19 октября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народная милиция ЛНР и военкор ДНР, передает ИА REGNUM.

Ronnie Macdonald SU-27 ВВС ВСУ

Так, по данным Народной милиции ЛНР, сегодня на полигонах Луганщины начались трехдневные плановые батальонные тактические учения. «В ходе учений будут отрабатываться вопросы взаимодействия подразделений, управления огнем, порядок медицинского обеспечения, совершенствование навыков вождения танков и бронемашин, а также боевая стрельба в составе роты из стрелкового оружия и минометов. Экипажи демонстрируют хорошие навыки обслуживания бронетехники, успешно отрабатывают оказание медицинской помощи в полевых условиях. В целом военнослужащие Народной милиции ЛНР успешно справляется с поставленными задачами», — говорится в сообщении.

При этом спикер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские силовики в нарушение Минских соглашений продолжают стягивать в Донбасс военную технику и личный состав. «ВСУ продолжают наращивать силы и средства своей группировки в зоне проведения так называемой «АТО» и нарушать условия размещения военной техники вблизи линии боевого соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями. По имеющейся у нас информации, вчера в населенный пункт Счастье на территорию ТЭС прибыла военная техника ВСУ в количестве четырех единиц РСЗО БМ-21 «Град», на городской стадион украинские военные передислоцировали девять гаубиц Д-30. Сосредоточение вооружения и военной техники, а также подготовка позиций в инженерном отношении продолжается и в Станице Луганской, где, согласно Рамочному решению, находится участок, спланированный для разведения сил и средств сторон», — сказал Марочко.

Он сообщил, что сегодня по вине украинской стороны в очередной раз сорвался процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. «В очередной раз так и не состоялся развод сил и средств по вине украинской стороны. Украина не готова выполнять взятые на себя обязательства, а наоборот стремится к эскалации конфликта. В подтверждение этого нам стало известно, что на позициях ВСУ в непосредственной близости от КПВВ «Станица Луганская» подготовлен капонир для САУ и также там установлена еще БМП-2. В Станице Луганской в районе железнодорожного переезда на приусадебных участках частного сектора по улице Барбашова расположены 15 танков и 122-мм САУ «Акация». По улице Первого Мая на приусадебных участках расположено до восьми единиц (танков) Т-64. Также в здании поселкового Совета по улице Ленина этого же населенного пункта, дислоцируется националистическое подразделение «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), численностью до 250 человек», — добавил Марочко.

По его словам, украинские спецслужбы активизировала диверсионно-разведывательную деятельность вдоль линии соприкосновения. «Нами отмечается активизация деятельности ДРГ противника вдоль линии боевого соприкосновения. По информации, полученной от жителей населенного пункта Артемовск, стало известно о проживании сотрудников Службы безопасности Украины в гостинице по улице Соборная, 58. Очевидно, что активизация деятельности ДРГ связана с нахождением сотрудников СБУ в этом районе», — уточнил Марочко.

В то же время начальник управление НМ ЛНР Олег Анащенко подтвердил готовность отвести войска ЛНР из района Станицы Луганской. Он пояснил, что сегодня около 11.00 представитель НМ ЛНР в районе Станицы запустил белую сигнальную ракету, свидетельствующую о готовности начать отвод, однако ответа со стороны киевских силовиков не последовало.

«В очередной раз Украина подтвердила свою неготовность выполнять условия соглашения минского формата договоренностей о разведении сил и средств. Сегодня мы сделали еще одну попытку со своей стороны развести силы и средства. Мы выполнили все те пункты, которые указаны в Минских соглашениях, дали белую ракету. Однако ответа не последовало. Это в очередной раз доказывает то, что Украина неспособна управлять теми подразделениями, батальонами, которые ей не подчиняются на переднем крае», — подытожил Анащенко.

Кроме того, военный корреспондент ДНР Марина Харькова проинформировала, что на Донетчине противоборствующие стороны не соблюдают режим тишины. По ее словам, ВСУ продолжают обстрел позиций ДНР в Донецке и Макеевке из минометов и 122 мм артиллерии.

«Мина калибра 120 миллиметров упала во двор частного дома на улице Стратонавтов, в Киевском районе Донецка. Сам дом уже находится в полуразрушенном состоянии, а его хозяева перебрались на жительство в более безопасное место. От разрыва мины дом поучил очередные повреждения… Взрывы раздавались на территории Красногвардейского района Макеевки. Огонь велся с позиций ВСУ, расположенных под селом Опытное и к северо-западу от Ясиноватой», — пишет Харькова.

«Под артиллерийский обстрел две ночи подряд — 18 и 19 октября — в Донецке попала также природная зона Дурная балка. Она находится на границе Куйбышевского и Кировского районов. Обстрел этого направления ведется с позиций украинской армии, расположенных под пригородом Донецка — Красногоровкой. Также в ночь на 19 октября несколько снарядов разорвались возле дороги Кировского района, недалеко от поселка шахты имени Абакумова», — проинформировала Харькова.

В то же время пресс-служба городской администрации Донецка не сообщает о ведении боевых действий и обстрелах городской черты со стороны ВСУ 18−19 октября.

В свою очередь, 19 октября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник Андрей Лысенко отметил, что за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе «один украинский военнослужащий погиб, еще один — получил ранения». «Это произошло в Лебединском (Мариупольское направление) в результате вражеского артобстрела», — уточнил полковник.

«Боевые действия на участке фронта Павлополь — Широкино перешли в круглосуточный режим. В частности, провокации со стороны противника в Водяном начались сразу после полуночи. А с 9 утра до самого позднего вечера продолжались сверхмощные вражеские обстрелы из тяжелого вооружения», — сказал Лысенко. Он уточник, что в результате артобстрелов ДНР в селах Виноградное и Пищевик зафиксированы разрушения домов. К примеру, в Виноградном пострадали четыре жилых дома. «Жертв среди мирного населения нет», — заверил Лысенко. При этом ВС ДНР обстреляли украинский КПВВ «Гнутово» и совершили атаку на украинские позиции в Гранитном. «Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрела, в том числе 29 — из тяжелого вооружения, и одно боестолкновение с противником», — подчеркнул Лысенко.

Он сообщил, что на Донецком направлении боевые действия развернулись в авдеевской промзоне, где ВС ДНР провели два достаточно длительных обстрела. «Противник применял тяжелое вооружение — минометы и пушки. Это произошло во второй половине дня. Еще один обстрел из минометов состоялся в Верхнеторецком», — рассказал Лысенко.

Военный проинформировал, что на Луганщине боевые действия велись на участке фронта Трехизбенка — Новозвановка. «Кроме легкого вооружения, противник применял минометы (выпущено более 20 мин). Это произошло уже после захода солнца в Крымском и Новозвановке», — сказал Лысенко.

Кроме того, 19 октября мэр Краматорска (Донетчина, под контролем ВСУ) Андрей Панков призвал местных жителей не бояться низколетящих боевых самолетов ВВС ВСУ. Он сообщил, что в районе Краматорска проходят учебные полеты украинской боевой авиации.

Напомним, 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло только в Золотом и Петровском.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября источник в пресс-службе администрации г. Горловка (Донетчина, под контролем ДНР) сообщили, что накануне вечером на поселок Гольмовский упал кассетный фосфорный снаряд. «Вечером в шесть часов на поселок Гольмовский прилетел кассетный фосфорный снаряд, но он не сработал. Данных о пострадавших и повреждениях не поступало», — рассказал источник.