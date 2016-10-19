Берн, 19 октября, 2016, 20:55 — ИА Регнум. В швейцарском городе Цюрих четыре машины из кортежа спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко попали в аварию. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

council.gov.ru Федеральное Собрание Швейцарской Конфедерации

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в тоннеле на автодороге из аэропорта Цюриха в Берн. В попавших в ДТП автомобилях находились сопровождающие и представители средств массовой информации. К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал.

После ДТП сопровождающий кортеж продолжил движение. Швейцарские власти предоставили автомобили взамен поврежденным. Что послужило причиной ДТП — не уточняется.

Напомним, делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла сегодня в Швейцарию. Члены верхней палаты Федерального собрания России примут участие в сессии Ассоциации европейских сенатов, которая пройдет 20−21 октября. Также будет проведено несколько двусторонних встреч.