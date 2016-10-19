Рязань, 19 октября, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Современный конгресс-отель «Амакс» на 470 мест открылся в Рязани 19 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

amaks-hotels.ru Макет конгресс-отеля «Амакс» в Рязани

В церемонии открытия приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, губернатор Рязанской области Олег Ковалев, заместитель председателя правительства региона Владимир Трушкин, министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, представители инвесторов, жители областного центра.

Помимо собственно номеров — на 470 мест — в отеле расположены ресторан, конференц-залы, фитнес-центр, ряд других объектов. В отеле предусмотрены все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор Олег Ковалев, выступая на открытии, отметил, что открытию гостиницы предшествовала большая работа региональных властей.

«Более 20 лет менялись владельцы недостроенного здания, которые то начинали, то останавливали работу, проблем было много. Но я обещал рязанцам решить эту задачу и сдержал свое слово. Несколько лет назад мы начали поиск добросовестного инвестора, который смог бы реализовать этот проект», — подчеркнул глава региона.

Олег Ковалев подчеркнул, что новый отель должен стать частью туристической инфраструктуры, которая активно формируется в области. В настоящее время за счет внебюджетных средств уже построен ряд крупных объектов туристского кластера «Рязанский»: комплексы «Окская жемчужина» и «В некотором царстве». В скором времени планируется ввести в строй «Рыбацкую деревню» и «Старый город».

«Мы стараемся сделать Рязанскую область привлекательной для гостей, чтобы они могли провести у нас время с пользой, отдохнуть в комфортных условиях», — сказал губернатор. Глава региона отметил, что сейчас ведется большая работа по подготовке специалистов для туристической отрасли, проводится обустройство действующих маршрутов и разработка новых. «В целом туристический бизнес дает большой эффект и хорошие доходы в бюджет», — подчеркнул Олег Ковалев.

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов высоко оценил качество работы, которая ведется в регионе, по развитию туризма. «В области успешно реализуются мероприятия федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма, в результате появляются новые высококачественные туристические комплексы», — отметил Сафонов, добавив, что число гостей региона постоянно растет, а развитие инфраструктуры положительно отражается и на комфортности жизни в регионе.