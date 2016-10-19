Нижний Новгород, 19 октября, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Гордума Нижнего Новгорода отменила льготную ставку земельного налога для земель, располагающихся под объектами образования, здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры, спорта, культуры и искусства.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы. 1897

По данным городского департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства, на сегодня ставки земельного налога на территории Нижнего Новгорода являются максимально возможными.

Исключение составляла лишь пониженная ставка в размере 1% от кадастровой стоимости участка в отношении земель под объектами образования, здравоохранения, соцобеспечения, физической культуры, спорта, культуры и искусства.

При этом плательщиками налога, а значит и получателем льгот, в данном случае являются как государственные и муниципальные учреждения, так и иные организации, которые на праве собственности или праве постоянного бессрочного пользования владеют земельными участками под такими объектами.

В мэрии сочли эту ситуацию неправильной и ради пополнения доходной части бюджета предложили отменить пониженную ставку в 1%.

При этом, чтобы избавить муниципальные учреждения от дополнительных расходов

Для них ставка налога на землю будет снижена на 33,3%. По сути, сумма, которую платят эти учреждения, для самих учреждений измениться не должна.

Налог вырастет для всех налогоплательщиков, за исключением учреждений, финансируемых из бюджета города Нижнего Новгорода.

Для них теперь ставка земельного налога будет составлять 1,5% от кадастровой стоимости участка.