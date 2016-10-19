Архангельская область, 16 мая, 2003, 17:18 — ИА Регнум. Акция "Посади свое дерево!" стартовала в Шенкурске. Газета "Важский край" сообщила, что акция организована по инициативе городской администрации и женсовета. Провели посадку акаций и саженцев сосны около местного "белого дома" работники райадминистрации, появились новые кустарники акации у коррекционной школы, планируют их высадить и около музея. Гослесхоз предоставляет кустарники и саженцы деревьев из своего питомника для озеленения территории больничного городка, а его лесники готовы помочь подобрать посадочный материал в лесном массиве для школ, училища, организаций.