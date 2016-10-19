Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 20:13 — ИА Регнум. За время действия зимнего трансферного окна футбольный клуб «Зенит» планирует приобрести 22-летнего голкипера «Амкара» Александра Селихова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Елена Рыбакова Александр Селихов

По данным СМИ, санкт-петербургский клуб готов заплатить за футболиста, контракт которого с пермским «Амкаром» будет действовать до лета 2018 года, € 7 млн.

Стоит отметить, что также претендующий на Селихова ФК «Спартак», пока на такие выплаты не готов.

Напомним, Александр Селихов дебютировал в пермской команде в сезоне-2015/16, с тех пор он сыграл в составе «Амкара» 36 официальных матчей в РФПЛ и Кубке страны, пропустив в их ходе 32 гола.