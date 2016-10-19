Анкара, 19 октября, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Миграционное соглашение между Турцией и Европейским союзом может провалиться, если Брюссель не отменит визы для турецких граждан, говорит турецкий министр по делам ЕС Омер Челик. Об этом сообщает ABC News.

Беженцы

Челик, ссылаясь на требование ЕС отменить антитеррористические законы в Турции (условие Брюсселя для ввода безвизового режима) отметил, что это поставит под угрозу безопасность и Турции, и ЕС.

С подписания в марте договора об остановке миграции из Турции в ЕС, количество нелегалов в Европу по этому маршруту заметно снизилось.

Миграционное соглашение Турции и ЕС подписано 18 марта. Согласно ему, Брюссель обязуется выплатить Анкаре 6 млрд евро, ускорить переговоры по членству Турции в ЕС и облегчить визовый режим. В качестве ответной услуги Турция должна остановить нелегальную миграцию в Европу со своей территории. Стороны также будут производить обмен: нелегальные мигранты из Греции будут возвращены в Турцию, а заслуживающие статуса беженцев мигранты, в основном сирийцы, — переселены из Турции в Евросоюз.