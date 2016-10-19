Архангельск, 19 октября, 2016, 20:08 — ИА Регнум. На первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению международного арктического форума «Арктика — территория диалога» одобрена концепция форума и утверждена его тема — «Человек в Арктике». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

М. Гаврило Национальный парк «Русская Арктика» Круиз на Зодиаке у ледниковых берегов Земли Александры, ЗФИ

В Москве под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина прошло первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который состоится в Архангельске в марте 2017 года.

Так, важной частью форума станет большая выставка, в рамках которой будет широко представлена роль России в изучении и освоении Арктики.

Форум станет площадкой для обсуждения острых и жизненно важных вопросов приполярных территорий, глубокого анализа и обмена мнениями на политическом и научном уровнях.

В планах у оргкомитета, объединить все профессиональные точки зрения и организовать обсуждение для поиска консенсуса между государственными органами, профессиональным научным сообществом и бизнесом по вопросам сохранения природной среды Арктики и ликвидации экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.

Напомним, первый международный форум «Арктика — территория диалога» прошёл в сентябре 2010 года в Москве. Второй форум — в 2011 году — принимал Архангельск.

Теперь столица Поморья станет постоянным местом проведения этого представительного мероприятия. В соответствии с постановлением Правительства России от 27 сентября 2016 года форум «Арктика — территория диалога» будет проводится в Архангельске раз в два года.