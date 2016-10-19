Москва, 19 октября, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Гуманитарная пауза в Алеппо, которая вводится 20 октября, будет продлена на три часа и продолжится с 8:00 до 19:00, сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской.

srf.ch Эмблемы организаций «Красный крест» и «Красный Полумесяц»

20 октября с 8 часов утра в Алеппо объявляется гуманитарная пауза для обеспечения свободного выхода из города мирных жителей, эвакуации больных и раненых, а также вывода боевиков из восточных районов. Время действия гуманитарной паузы продлено на три часа — до 19 часов вечера. Решение принято по просьбам международных организаций и позволит представителям ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца полнее обеспечить выход из Алеппо мирных жителей, больных и раненных.

Напомним, 18 октября было объявлено, что российские Воздушно-космические силы и ВВС Сирии досрочно прекратят авиаудары для подготовки к режиму гуманитарной паузы, назначенной на 20 октября в Алеппо.