Ставрополь, 19 октября, 2016, 19:50 — ИА Регнум.



Виктория Ивановская (Маяцкая) ИА REGNUM Серебряный Витязь Людмилы Лис

Сотрудник ИА REGNUM Людмила Лис стала дважды лауреатом премии VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Дипломы победителя и статуэтки ей были вручены сегодня, 19 октября на церемонии закрытия форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Людмила Лис получила Золотой диплом за пьесу в стихах «Иеремия», которая повествует о жизни ветхозаветного пророка. В этой номинации «Проза» участвоввали 32 работы, присланные авторами из разных городов России, а также из Грузии, Казахстана и Белоруссии.

«Серебряного Витязя» Лис получила за киносценарий «Tourbillions, или Шестеренки. Александрийская звезда», рассказывающий о непростой судьбе наркомана Андрея, который обретает ценность своей жизни, спасая душу любимой девушки. Сценарий является одной из 15 работ, участвующих в номинации «Литературный киносценарий», авторы которых живут в России, Казахстане и Армении.

Виктория Ивановская (Маяцкая) ИА REGNUM Награждение Людмилы Лис на форуме «Золотой витязь» в Ставрополе

Во время получения награды Лис отметила уникальность форума, объединяющего культуры разных народов.

На церемонии закрытия VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» были объявлены победители в семи номинациях.

Впервые в этом году проходила номинация «Литература по истории славянских народов», где представлены исторические изыскания деятелей литературы. В этой номинации победили Юрий Яхонтов, генерал-подполковник, военный эксперт на Балканах Радован Радинович (Сербия) и сербский историк Славенко Терзич. В этой номинации среди трех номинантов «Золотого витязя» — два серба.

Победителями номинации «Литература для детского и юношеского возраста» названы Маргарита Сосницкая из Москвы, Татьяна Дашкевич (Белоруссия), Станислав Волженцев из Оренбурга и Тамара Копанева из Вятки.

Виктория Ивановская (Маяцкая) ИА REGNUM Награждение Людмилы Лис на форуме «Золотой витязь» в Ставрополе

В номинации «Славянское литературоведение» витязей получили Алла Новикова-Строганова, Анна Евтихиева и Светлана Бойко. В номинации «Литературные киносценарии» удостоены наград были Анатолий Усов и Давид Овакимян.

В номинации «Публицистика» лучшими признаны Владимир Вороков, Андрей Румянцев, Михаил Чижов, Светлана Замлелова, Юрий Поляков.

Статуэтки Золотого витязя также были вручены победителям в номинациях «Проза» и «Поэзия».

Как заявил на церемонии закрытия VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» председатель форума Николай Бурляев, в этом году в рамках форума было совершено 23 выезда авторов произведений и 23 творческие встречи.

Напомним, VII Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь» проходит в Ставрополе. В нем участвует более двадцати писателей и поэтов славянского мира.

Виктория Ивановская (Маяцкая) ИА REGNUM Участники форума «Золотой Витязь»

Свои работы прислали около 150 произведений разных жанров из регионов России, а также из Украины, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Молдавии, Эстонии, Сербии, США, Греции и Казахстана.

Как отмечено на официальной странице форума, Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь» проводится в рамках Славянского форума искусств «Золотой Витязь», объединяет писателей преимущественно славянских стран, чьи произведения отвечают девизу форума: «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

Организаторами форума выступил Международный кинофорум «Золотой Витязь» при поддержке Роспечати, Союза писателей России и МЧС России.