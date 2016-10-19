Берлин, 19 октября, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на встречу в «нормандском формате», которая проходит в Берлине. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает телеканал RT.

Бранденбургские ворота

Сообщается, что самолет президента России приземлился в берлинском аэропорту.

Это первый визит Владимира Путина в Германию после воссоединения Крыма с Россией.

Встреча в «нормандском формате» будет посвящена украинскому конфликту. Также будут обсуждать Сирию.

В Кремле уже заявили, что не ждут от этой встречи каких-либо прорывов, но, поскольку другие участники «нормандского формата» высказались за встречу, российская сторона также решила принять участие.