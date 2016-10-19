Анкара, 19 октября, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Бывший турецкий военачальник говорит, что правительство Турции ещё в 2004 году предупреждали о движении мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена в США, но никаких действий предпринято против него не было, передаёт ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Генерал в отставке Хильми Озкок сообщил парламентскому комитету по расследованию провалившегося путча, что правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана было предупреждено о сети Гюлена во время заседания Совета национальной безопасности в 2004 году.

Озкок сообщил комитету, что на тот момент был составлен план действий против движения, но «ничего особенного не было сделано».

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды с бронетехникой. В ходе боевых столкновений погибли 246 человек, более 2,1 тысячи человек получили ранения.

Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране. За неудачной попыткой путча в Турции последовала волна чисток в рядах военных и в государственных структур. Сокращения коснулись судей, военнослужащих и чиновников. Властями Турции также было закрыто более 130 СМИ.

В попытке государственного переворота Эрдоган обвинил сторонников проживающего в штате Пенсильвания (США) оппозиционного исламского проповедника и лидера движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена. Анкара требует от Вашингтона экстрадировать его. Белый дом отказывается, аргументируя отсутствием доказательств вины Гюлена.