Женева, Швейцария, 19 октября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Китай выиграл во Всемирной торговой организации большую часть дела о жалобе против правил «демпинга» в США, передаёт Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пекин подал жалобу в декабре 2013 года, опротестовав в ВТО «демпинг» или экспорт по несправедливо заниженным ценам.

Некоторые части аргументации Китая были отклонены группой ВТО, и любая сторона может обжаловать решение в течение 60 дней.

Министерство торговли КНР приветствует решение, отмечая, что ВТО «оставила в силе основные претензии Китая» о противоправности целенаправленного демпинга и выборочных ставок в некоторых антидемпинговых мерах США.

Тяжба связана с товарами нескольких отраслей промышленности, включая машиностроение и электронику, лёгкую промышленность, металлы и минералы, годовой объем экспорта которых составляет до $ 8,4 млрд, говорится в заявлении.