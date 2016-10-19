Владикавказ, 19 октября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. В РСО-Алания сохраняется самый низкий уровень оплаты труда работников культуры не только в Северо-Кавказском федеральном округе, но и по всей России. Об этом заявила председатель отраслевого профсоюза республики Светлана Агаева, передает 19 октября корреспондент ИА REGNUM.

irumge Старое фортепиано

По словам профлидера, в первом полугодии 2016 года средняя заработная плата работников культуры составила 11 720 рублей, а в муниципальных учреждениях — 10 661 рубль. Сложившаяся ситуация вызвана тем, что с 2014 года в Северной Осетии зарплаты в сфере культуры не повышались, хотя на региональном уровне и принимались различные решения. Повышение с 1 июля размера МРОТ до 7500 рублей привело к уравниванию зарплаты специалистов и обслуживающего персонала, что вызывает вполне объективное недовольство в коллективах.

Руководитель профсоюза работников культуры также пояснила, что до сих пор не выполнены единые рекомендации по установлению в структуре заработной платы работников доли должностных окладов (ставок) в размере 50−55%. Реском профсоюза направил на имя председателя правительства РСО-Алания Таймураза Тускаева обращение с просьбой изыскать возможность и предусмотреть средства в бюджете 2017 года на повышение зарплаты работников культуры.

Как сообщает ИА REGNUM, ранее руководители Федерации профсоюзов Северной Осетии провели встречи с творческими коллективами. В ходе общения с людьми профактивисты выяснили, какие трудности имеются, что мешает эффективно работать. Актеры, музыканты, преподаватели и другие деятели культуры главной проблемой назвали низкую зарплату.

При этом оплата труда руководителей учреждений и подчиненных сильно разнится. Например, методист получает 10 тысяч, а его директор в три раза больше. В сельской местности реальная зарплата и вовсе едва достигает минимального размера оплаты труда.