Ставрополь, 19 октября, 2016, 18:54 — ИА Регнум.



cbkg.ru

В Ставропольском крае представители малого и среднего бизнеса получат еще два года налоговых каникул. Соответствующий законопроект утвержден 19 октября на заседании регионального праавительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Законопроект о продлении на территории региона «налоговых каникул» для предпринимателей предполагает продление действия этого еще на два года. Речь идет о сохранении «нулевой» налоговой процентной ставки для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих по упрощенной и патентной системе налогообложения.

Законопроект будет передан на рассмотрение в Думы Ставропольского края.

Отметим, что в Ставропольском крае налоговые каникулы начались с 9 июня 2015 года.

Закон также устанавливает нулевую налоговую ставку для впервые регистрирующихся предпринимателей, перешедших на упрощенную систему или патентную систему налогообложения.