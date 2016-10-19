Саранск, 19 октября, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Заместитель командующего Приволжского округа войск национальной гвардии РФ полковник Евгений Березин в ходе поездки представил личному составу начальника Нацгвардии по Мордовии полковника полиции Виталия Разина. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

kremlin.ru Владимир Путин с главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ Виктором Золотовым

Должностные лица побывали в подразделениях, вошедших в состав войск национальной гвардии, в том числе на базах ОМОН (мобильный отряд особого назначения), СОБР (специальный отряд быстрого реагирования), отделе вневедомственной охраны, где встретились с руководством и сотрудниками служб.

Накануне состоялась встреча представителей Нацгвардии с главой правительства Мордовии Владимиром Сушковым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия. Председателю правительства довели задачи, цели и состав нового территориального органа.

Полковник Виталий Разин работает в структурах МВД с 1993 года. Начинал службу милиционером отдела внутренних дел Большеберезниковского района Мордовии. С 2009 по 2012 год возглавлял отдел вневедомственной охраны Управления МВД по городскому округу Саранск. В 2012 назначен заместителем начальника Управления вневедомственной охраны республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, приказ о назначении Разина на должность руководителя мордовского подразделения Росгвардии 11 октября подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.